Üye Girişi
Haberler

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza giderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği belirtilmişti.

Yapılan ikinci duyuruda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Gökçen Ulaşım İstanbul Teknoloji Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title