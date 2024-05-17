Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valiliği, Atanamayan Öğretmenlerin Etkinliği Nedeniyle Yolları Kapatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacak. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehzadebaşı Caddesi Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Vezneciler 15 Temmuz İstanbul İstanbul Trafik 3.Sayfa Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Bakmadan Geçme

18 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 18 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Adana Demirspor UEFA'dan neden ceza aldı, Avrupa'dan men mi edildi? Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, GS FB tek maç nasıl alınır? #9917 #128250 Marmaray Kadıköy Ayrılık Çeşmesi istasyonunda kim, neden intihar etti? TikTok çöktü mü? 17 Mayıs TikTok sorun ne, neden açılmıyor? #129300 20 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 20 Mayıs burç yorumları nedir? Kripto paralara el konulabiliyor mu? İşte yeni kripto para düzenlemesi Kripto paradan vergi alınıyor mu? Kripto para vergisi var mı, yeni düzenlemede olacak mı? 19 Mayıs'ta dershaneler tatil mi? 19 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Mayıs burç yorumları nedir? Galatasaray Pınar Karşıyaka Play Off Serisi kaç kaç, kim önde? GS Basketbol hangi kanalda? Galatasaray Ekmas Pınar Karşıyaka Play Off maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kanada bayan voleybol milli takım kadrosu ve instagram hesapları ne 2024?
Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
title