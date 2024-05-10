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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bir süre seferler yapılamadı. Ancak, aksaklık giderildikten sonra seferler normale döndü.

Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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