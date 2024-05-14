Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda Teknik Arıza
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler sadece Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabiliyor.
Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği duyuruldu.