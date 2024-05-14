Üye Girişi
Haberler

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda Teknik Arıza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler sadece Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabiliyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'ndaki teknik arızadan dolayı seferlerin Kadıköy ile Tavşantepe istasyonları arasında yapılabildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Kadıköy Gökçen Ulaşım İstanbul Teknoloji Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title