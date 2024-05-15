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Fatih'teki Mısır Çarşısı'nda Yangın Çıktı

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Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nın giriş kısmında bulunan yapının çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nın giriş kısmında bulunan yapının çatısında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Mısır Çarşısı'nın girişindeki yapının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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