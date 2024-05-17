CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan karar sonrası DEM Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle il eş başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz ile bir araya gelen Özgür Çelik, ziyaretin, dün açıklanan mahkeme kararıyla ilgili dayanışma ziyareti olduğunu belirtti.

Çelik, "Hem bağımsız bir yargı için kararlılıkla ortak mücadele etme gerekliliğini vurgulamak hem de dayanışma duygularımızı ifade etmek isterim." dedi.

Seçim sonrası çeşitli kurumları ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "Öncelikli olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Önümüzdeki süreçte başka siyasi partileri de ziyaret edeceğiz." ifadesini kullandı.