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Beşiktaş'ta 5 Katlı Apartmanda Doğal Gaz Patlaması

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Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırıldı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Beşiktaş'ta 5 katlı apartmanda doğal gaz patlaması: Patlama anı kamerada

İSTANBUL Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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