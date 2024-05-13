İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Hayvan Operasyonu

(İSTANBUL) - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, valizinde 58 adet klipsli poşet içerisinde 1500 kadar akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlattığı çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerinin DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek maddi değerleri yüksek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi. Polis ekipleri, yurt dışına çıkarılması yasak olan bu hayvan türleri ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli bir kişinin valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 adet plastik tüp şişe ile 58 adet klipsli poşet içinde yaklaşık 1500 tane endemik türde akrep, tarantula, örümcek vb. hayvan ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, polis araştırmasında akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar (320 milyon lira) olduğunun belirlendiği bildirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemleri devam ediyor.