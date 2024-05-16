Beşiktaş'ta Doğal Gaz Patlaması: Camlar Kırıldı
Beşiktaş'ta 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda diğer binalardaki dairelerin camları kırıldı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle diğer binalardaki dairelerin de camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL