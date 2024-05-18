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İstanbul'da Terör Operasyonu: 15 Kişi Adli Kontrol Kararıyla Serbest Bırakıldı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi ise tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiği, 6 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. PKK/KCK terör örgütü ve Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik; 15.05.2024 tarihinde İstanbul ilinin 11 ilçesinde yapılan operasyonlarda, 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili 17.05.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 15 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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