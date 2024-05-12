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Zeytinburnu'nda Makas Atan Sürücüye 9 Bin 325 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Zeytinburnu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 9 bin 325 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda sürücü yakalandı ve cezai işlem uygulandı.

Zeytinburnu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 9 bin 325 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri, bir araç sürücüsünün 9 Mayıs'ta D-100 karayolu Cevizlibağ mevkisinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, görüntülerden plakası tespit edilen aracı kullandığı belirlenen sürücü Ş.A. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek", "öndeki aracı yakın takip" ve "cam filmi" maddelerinden 9 bin 325 lira ceza kesildi.

Öte yandan söz konusu aracın sahibine de "yönetmelikte belirtilen niteliklere ve ölçülere aykırı plaka takmak" maddesinden 2 bin 647 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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