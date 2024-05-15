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Gaziosmanpaşa'da Motosikletle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücüye Cezai İşlem

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Gaziosmanpaşa'da motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 5 bin 82 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı ve sürücüyü tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ceza kesildi.

Gaziosmanpaşa'da, motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 82 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da motosikletle yapılan hareketlere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Olayın, Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi'nde M.B.Ö. (21) tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, yakaladıkları sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 5 bin 82 lira para cezası kesti.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatılan sürücü, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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