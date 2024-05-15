Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 25 adrese düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin 4 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Güvenlik Terör İstanbul Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat

Mehmet Görmez, Cübbeli'ye açtığı davayı kazandı! İşte alacağı tazminat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title