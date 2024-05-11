Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesine ait blokun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başak Mahallesi'ndeki Çorapçılar Sanayi Sitesi C Blok'ta terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye personeli yangına müdahale ederek söndürdü.

Binanın çatısı ve atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.