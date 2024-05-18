AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Barış Elçisi Ödülü'ne layık görüldü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin (DMW) Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen programında "Barış Elçisi" ödülüne layık görüldü.

Bonn Maritim Hotel'deki törende "engelli hakları" konusunda uzun yıllar verdiği mücadeleyle tanınan Bayram'a ödülünü DMW Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel takdim etti.

Meinel, yaptığı konuşmada, Bayram'ı Oslo'da Nobel Ödülü'ne de aday göstereceklerini söyledi.

Birlik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygılarını ileten DMW Yönetim Kurulu Üyesi Frederick Brabandt da şunları ifade etti:

"Filistin'e verdiğiniz destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Filistin'i seviyor ve onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca bir gün Filistin, Filistinlilerin hak ettiği şekilde mutlaka Filistinlilerin olacak."

Milletvekili Bayram'a Bonn'daki etkinliğin bir parçası olarak "Barış Elçisi" ödülünü takdim ettiklerini belirten Brabandt, "Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Ayrıca barışın sağlanması için kendisini Oslo'da Nobel Ödülü'ne aday göstereceğiz." dedi.

Etkinlikte Bayram'ın yaşamından esinlenilerek çekilen, engelli bireyin hayata tutunma mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" adlı filmin özetinin gösterimi yapıldı.

"Barış içinde ve engelsiz bir dünya istiyoruz"

Milletvekili Bayram, ödül töreninin ardından AA muhabirine, doğanın pandemiyle, depremle ve afetle nice canları aldığını, nicelerini de engelli bıraktığını belirterek, "Bari biz insanlar, birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım, çocuklarımız ölmesin, insanlar ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Barış içinde ve engelsiz bir dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haziranın ilk haftası BM'de yapacağı konuşmada tüm dünyaya sesleneceğini dile getiren Bayram, insanlığın barış diline ihtiyacının bulunduğunu anlatacağını söyledi.