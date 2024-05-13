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Arnavutköy Kaymakamlığı'na kurşun isabet etti, polis harekete geçti

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Arnavutköy Kaymakamlığı'nın en üst katındaki bir cama kurşun isabet etti. Cam kırılırken, haftanın ilk günü mesaiye başlayan memurlar şok oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköy Kaymakamlığı'na kurşun isabet etti, polis harekete geçti

İSTANBUL - Arnavutköy Kaymakamlığı'nın en üst katındaki bir cama kurşun isabet etti. Cam kırılırken, haftanın ilk günü mesaiye başlayan memurlar şok oldu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköy Kaymakamlığı'nın en üst katına kurşun isabet etti. Haftanın ilk günü mesainin başlamasıyla kaymakamlığa gelen personel camın kurşun isabet etmesiyle kırıldığını fark etti. Personel şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunun isabet ettiği cam ve odada inceleme yaptı. Kurşunun henüz kim yada kimlerin silahından çıkarak kaymakamlık binasına isabet ettiği bilinmezken olayın gece saatlerinde mi olduğu, hafta sonu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Polis ekipleri olayla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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