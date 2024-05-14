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İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı

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İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yapılan zam oranı yüzde 36 ile 53 arasında değişiyor. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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