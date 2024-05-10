Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polislerin Ticari Taksiye Çarptığı Kazada 2 Polis Yaralandı

Bakırköy E-5 karayolunda motosikletli 2 polisin ticari taksiye çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli Yunus Polis ekibi, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen 34 TER 56 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki polis memuru yola savruldu. Kazayı gören polis ekipleri yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL