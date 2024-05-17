İstanbul Boğazı'nda Köpük Yoğunluğu Merak Uyandırdı
İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpükler, geniş bir alana yayılarak müsilajı akıllara getirdi. Üsküdar sahili açıklarında 3 gündür devam eden köpükleme olayıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Boğazı'nın bir ucundan diğer ucuna doğru uzanan köpük yoğunluğu merak uyandırdı. Havadan çekilen köpük yoğunluğu akıllara müsilajı getirdi.
Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı zaman zaman deniz anası yoğunluğu ile gündeme geliyordu. Bu kez 15 Temmuz Şehitler köprüsü çevresinde görülen köpük yoğunluğu merak uyandırdı. Havadan çekilen görüntülerde geniş bir alana uzun ince bir biçimde yayılan köpükler akıllara müsilajı getirdi. Üsküdar sahili açıklarında yaygın olarak 3 gündür görülüne köpükleme olayıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL