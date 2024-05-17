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Mecidiyeköy Metrobüs Durağındaki Yürüyen Merdiven Arızası Nedeniyle Vatandaşlar Zorlanıyor

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İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar giriş ve çıkışlarda zorlanıyor. Arıza henüz giderilemedi ve görevliler şeritlerle giriş ve çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlar, yoğunluktan giriş ve çıkışlarda zorlanıyor.

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de, istasyona doğru yukarı yönde hareket eden yürüyen merdivende dün meydana gelen arıza henüz giderilemedi.

Duraktan çıkışı sağlayan ve aşağı yönde hareket eden merdivenler çalışmaya devam ederken, ortadaki sabit merdivende de zaman zaman tıkanmalar oluyor.

Görevliler durağa kurdukları şeritlerle giriş, çıkışları kontrol altına almaya çalışıyor.

Durağa çıkışta ve girişte uzun kuyrukların olduğu alandaki görevliler, vatandaşlara diğer üst geçidi kullanmaları uyarısında bulunuyor.

Yürüyen merdivenin arızalı olduğundan yoğunluk yaşandığı ve vatandaşların üst geçit girişini kullanmaları gerektiğine ilişkin anonslar yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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