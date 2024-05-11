İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi
Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç'un elebaşılığını yaptığı iki ayrı organize suç örgütü, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç da dahil olmak üzere 33 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "MAHZEN-42" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. - ANKARA