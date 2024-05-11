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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi

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Hakan Akdoğan ve Numan Karakoç'un elebaşılığını yaptığı iki ayrı organize suç örgütü, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç da dahil olmak üzere 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "MAHZEN-42" operasyonlarında elebaşılığını Hakan Akdoğan (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşı Numan Karakoç'un da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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