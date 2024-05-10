İstanbul'da Hafta Sonu Fırtına ve Yağış Bekleniyor

(İSTANBUL) İstanbul'da fırtına ve yağış beklentisiyle ilgili bir uyarı da Akom'dan geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Batı bölgeler başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden (18.00) itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Verilere göre, pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.