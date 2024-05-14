İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri 5 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.