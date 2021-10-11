Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı - Haberler
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Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de balkondan aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki iki bekçiyi yaraladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de balkondan aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki iki bekçiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Merve Mahallesi Mina Sokak'taki evde aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C. sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtı.

Bu sırada sokakta devriye görevi yapan bekçiler A.G. ve B.Y. olaya müdahale etmek isterken silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, yaralanmanın gerçekleştiği alanda çalışmalarda bulundu.

Zanlı Y.C. ateş açtığı silahla olay yerinde gözaltına alındı.

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

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