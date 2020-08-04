Erol Bulut, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Teknik Direktör Erol Bulut, bugün eşiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Teknik Direktör Erol Bulut, bugün eşiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz gün Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Erol Bulut, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün 45 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA