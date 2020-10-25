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DHA YURT BÜLTENİ - 2

25.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:39
DHA YURT BÜLTENİ - 2

Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü DİYARBAKIR'da, pozitif tanı alıp, karantinada olması gereken A.Ç., tartıştığı komşusu M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun (9) yüzüne tükürdü.

Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü

 

DİYARBAKIR'da, pozitif tanı alıp, karantinada olması gereken A.Ç., tartıştığı komşusu M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun (9) yüzüne tükürdü. Polis ekipleri karantinayı ihlal eden A.Ç.yi yurda götürülmesi için filyasyon ekiplerine teslim ederken, şüpheli hakkında adli işlem de başlatıldı.

Olay, dün akşam merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı apartmanda oturan A.Ç., ile M.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ç., M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasını gören apartman sakinleri ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.'nun kimlik sorgusu yaparak, ifadelerini aldı. Ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, filyasyon ekiplerine bilgi verdi. Koruyucu kıyafetle olayın yaşandığı apartmana gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya almak için yurda götürdü, kız çocuğu E.U.'yu ise dezenfekte etti. 

Öte yandan A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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