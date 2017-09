Cizreli Mehmet, Anna Marie ile Birlikte Konser'e Çıktılar!

Smule uygulaması ile bir anda fenomen olan cizreli kürt mehmet Anna Marie ile birlikte İstanbul'da konsere çıkıp "Rockabye" şarkısını seslendirdiler.





Smule uygulamasında Anne Marie ve Sean Paul'un şarkısı "Rockabye"ı coverlayarak sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Cizreli Mehmet yani Mehmet Ali Şulan'ın hayali gerçekleşti. Cizreli Mehmet Anne Marie'nin İstanbul Konserinde Anne Marie ile sahnede düet yaptı!



Cizreli Mehmet olarak tanınmış Mehmet Ali Şulan anımsarsanız Smule uygulaması üzerinden yaptığı "Rockabye" uyarlamasıyla sosyal medyada ünlü olmuştu. Cizreli Mehmet'in videosu milyonlarca kez izlenmiş, hatta ve hatta Anne Marie'nin bile videodan haberi olmuştu. Bir çok haber sitesinde röportaj yapan "Cizreli Mehmet" Anne Marie'nin Türkiye'ye konseri geldiğini duyduğunda beraber konsere çıkmak istediğine dair de açıklamalar yapmıştı.



Anne Marie Türkiye konserinden önce Cizreli Mehmet'le iletişime geçip beraber konsere çıkmak istediğini belirten bir mesaj atmıştı. Mesajı attıktan sonra direkt olarak İstanbul'a yola çıkan Mehmet Ali Şulan Anne Marie ile Türkiye konserinde sahne alma şansı buldu. Dün akşam Babylon'da gerçekleşen konserde Anne Marie ile gerçekten düet yapma şansı bulan Cizreli Mehmet'in düet yaptığı görüntü bunun yanı sıra Anne Marie'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.









@AnneMarieIAm with @CizreLiMehmett during her live at @SoundgardenFest in #Istanbul. pic.twitter.com/OTuqsMK9nH



— AnneMarieNFr (@AnneMarieNFr) 9 Eylül 2017



Cizreli Mehmet yani Mehmet Ali Şulan konserle birlikte esasen Dünya'ya açılsa da, Dünya'da tanınma fırsatı bulmuş oldu. Biz şahsen başarılarının devamını diliyoruz. Bakalım esasen yaşadığı yerde şarkıcılık yaparak geçimini sağlayan Cizreli Mehmet'i diğer sanatçılarla da düet yaparken görebilecek miyiz? Cizreli Mehmet'in başarısı ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?