BLACKBIRD E-Sports Genel Menajerini arıyor!
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BLACKBIRD E-Sports Genel Menajerini arıyor!

BLACKBIRD E-Sports Genel Menajerini arıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor sektörüne adım atmak isteyenler habere!

Türkiye espor ekosistemine yavaş yavaş giriş yapmayı hedefleyen BLACKBIRD E-Sports Genel Menajerini aradığını duyurdu.

Organizasyonun kurucusu Çağan Doruk Erkan Twitter hesabı üzerinden genel menajer arayışına dair paylaşım yaptı. Eğer siz de espor sektörüne adım atmak ve kariyerinizi bu sektörde devam etmek istiyorsanız bu organizasyon sizin için iyi bir başlangıç olabilir. Başvuruya dair detaylar ise bir alt paragrafta yer alıyor.

Başvuruda bulunmayı düşünenler ise organizasyon sahibi Çağan Doruk Erkan'a Twitter üzerinden DM atabilir ya da mail adresine CV'lerini gönderebilirler. Organizasyon sahibinin Twitter adresine ulaşmak için tıklayabilir ya da business.cagandorukerkan@gmail.com bu e-mail adresine detayları gönderebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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