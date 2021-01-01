'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Gaziantep'te, yaşadığı binanın 7. katından düşen 17 yaşındaki Feyza Nur hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Feyza'nın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, "Ben bir yerden atlamam, biri atmıştır. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" dediği ortaya çıktı.

Gaziantep'de sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ben bir yerden aşağı atlamam. Allah korkum var. Bir gün ölürsem hakkımı arayın' paylaşımı yaptığı ortaya çıkan 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, 7 kattaki evinin balkonundan düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi.

DUYGU DELEN'İN ARKADAŞI İDDİASI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Genç kızın geçtiğimiz Ağustos ayında yine balkondan düşerek hayatını kaybeden ve cinayet şüphesiyle erkek arkadaşı Mehmet K.'nın tutuklu yargılandığı olayda ölen Duygu Delen'in arkadaşı olduğu ileri sürüldü.

"BEN Bİ YERLERDEN AŞAĞI ATLAMAM, BİRİ BENİ ATMIŞTIR"

İddialar nedeniyle polisin geniş çaplı inceleme başlattığı olay, Gaziantep'in İbrahimli Atatürk Mahallesi'ndeki Camcıoğlu Sitesi'nde dün 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 7 kattaki evinin balkonundan düşen Feyza Nur Saydam, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Ancak, genç kızın 17 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerlerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Bir gün hastaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam hakkımı arayın" paylaşımı yaptı.

DUYGU DELEN İÇİN DE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Ancak, genç kızın yine Gaziantep'te evlerinin balkonundan düşerek ölen ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nın tutuklandığı olayda yaşamını yitiren Duygu Delen'in mezar fotoğrafına, "Sen bu numaradan ibaret değilsin Duygum. Senin için susmayacağız, sen rahat uyuyana kadar bir hiç uyumayacağız" yorumu yapması dikkat çekti. Feyza Nur Saydam'ın 16 Ağustos 2020'de ise, "Sen rahat uyu biz senin için mücadele edeceğiz" yorumu dikkat çekti. Feyza Nur'un 12 Ağustos 2020'de de "Çevremdeki herkesten nefret ediyorum" mesajı Twitter hesabında paylaştığı anlaşıldı.

SİGARA İÇERKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. Genç kızın ailesinin polis ifadesinde Feyza Nur Saydam'ın terasta sigara içerken düştüğünü söylediği ileri sürüldü.