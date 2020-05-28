Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis tarafından sürülerek evine götürüldü
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Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis tarafından sürülerek evine götürüldü

ÇORUM'da bisikleti ile gezintiye çıkan Fehmi Metin (44) baygın halde bulununca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis tarafından sürülerek evine götürüldü
28.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:52

ÇORUM'da bisikleti ile gezintiye çıkan Fehmi Metin (44) baygın halde bulununca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir polis memuru ise Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü. 

Çevreyolu Osmancık Caddesi üzerinde bulunan köprü altında yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Fehmi Metin olduğu belirlenen kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekibi Fehmi Metin'in bisikletini polis otosu ile evine götürmek istedi. Ancak bisiklet araca sığmadı. Bunun üzerine bir polis memuru Metin'in bisikletini sürerek, evine götürdü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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