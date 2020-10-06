Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar"
06.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:27
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Selçuk: "Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız."
Bakan Ziya Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar."
Selçuk: "İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay