Düzce'de çeltik yetiştiriciliği için çiftçilere tohum dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin arttırılması ve coğrafi işaretli Konuralp Pirincine katkı projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi çeltik kurutma ve paketleme tesisinde düzenlenen tören ile çiftçilere çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, tarımdan sonra en önemli tarım ürünün pirinç olduğunu belirterek çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Aslan, 42 ton çeltik tohumu desteği yapacaklarını işaret ederek " Düzce'nin ekonomisini tahlil ettiğimizde tarım sektörü yatsınamaz bir durumda. Tabii ki en önemli ürünümüz fındık, bunu hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Ama fındıktan sonra endüstriyel tarım noktasında ikinci önemli ürünümüzde, Osmanlı saray mutfağının tercihi olan Konuralp pirincimiz. İlimizde şu anda 2 bin 100 dekarlık bir alanda çeltik tarımı yapılmakta. Bunu geliştirmek ve teşvik etmek zorundayız. İlimiz için stratejik ürünlerden biri olan çeltiğin desteklenmesine devam edilecektir. Üreticilerimize 42 ton tohum dağıtıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çektik üreticisi kilometrelerce yol gitmeyecek

Kurutma tesisinin Düzceli çeltik üreticisine büyük katkı sunacağını işaret eden Selçuk Aslan, "Düzce çeltik tarımı açısından önemli bir yer dedik. Ama Düzce'de çeltiğin işlenmesi, piyasaya sunulması adına bir endüstri imkan söz konusu değildi. Çiftçimiz hasadını bu konuda örgütlenmiş vilayetlere kadar taşımak, orada kurutmak, işletmek zorunda kalıyordu. Çiftçimiz açısından bu ilave bir maliyeti. Bu tesisi İl Özel İdaresi organlarının iradesiyle MARKA'dan aldığımız destekle tamamladık. İlimiz açısından oldukça kıymetli. Ben inanıyorum ki artık Konuralp pirincinin ilimizde işlenebilir olması, paketlenebilir olması, rekoltenin artmasına, çeltik hasadının daha da rağbet görmesine, çeltik tarımı ile uğraşan çiftçimizin kazancının daha da artmasına vesile olacaktır. Coğrafi işaret almış Konuralp pirincimiz daha da kıymetlenecek, piyasa payı noktasında daha da anlamlı hale gelecek. Yeni ekim döneminin çiftçilerimiz açısından bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Savunma sanayi ne kadar önemli ise tarımda o kadar önemli"

Törene katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, tarımın ülkeler için çok önemli olduğunu belirterek "Yakın zamanda açılışını yaptığımız tesiste yine güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Yaşadığımız coğrafyada savunma sanayi ne kadar önemliyse, tarım sektörü de o kadar önemli. Kendi kendine yetemeyen ülkelerin gıda güvenliği konusunda ne duruma geldiğini pandemi döneminde çok yakından gördük. Dünyanın gelişmiş, medeni denilen ülkeleri gıda stokunu devam ettirebilmek için tabiri caizse birbirlerinin mallarına çökmeye kalktılar. Tarımı ve çiftçiyi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"875 bin TL'sini bakanlık karşılıyor"

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Konuralp pirincinin 1800'lü yıllardan bu yana sofraları süslediğini belirterek "Konuralp pirinci, Osmanlı saray mutfağının pirinci olarak anılmaktadır. 2019 yılında coğrafi işaretli olarak tescillenen Konuralp pirincimiz ve yine coğrafi olarak tescillenen Yufkalı Konuralp Pilavı Düzce ilinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Çeltik ekimi ilimizde 70 üretici tarafından 2 bin 100 dekar arazide yapılmaktadır. Bakanlığımızın atıl tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi dahilinde Çeltik Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi hayata geçirilmişti. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 780 bin TL'dir. Bunun 875 bin TL'si Bakanlığımız tarafından hibe olarak verilmiştir. Bu yıl çeltik üreticilerimize yaklaşık 42 ton çeltik tohumu dağıtılacak ve üretim kapasitemiz genişletilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çiftçilere çeltik tohumları teslim edildi. Sonrasında ise çeltik kurutma ve paketleme tesisi gezildi. - DÜZCE