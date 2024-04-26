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Düzce'de Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Protokol Üyeleri Rafting Yaptı

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Düzce'de turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri Cumayeri'nde rafting yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere, il protokolü botlara binerek yaklaşık 13 kilometre uzunlukta bulunan parkurda rafting keyfi yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde protokol üyeleri Cumayeri'nde rafting yaptı.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen köyünde bulunan Melen'de gerçekleştirilen raftingin duyurulması ve tanıtılması çerçevesinde il protokolü rafting yaptı. Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere, il protokolü botlara binerek yaklaşık 13 kilometre uzunlukta bulunan parkurda rafting keyfi yaşadı. Adrenalin dolu etkinlikte raftingin daha çok duyurulması için gerekli çalışmaların yapılması planlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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