Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, AA'nın, İstiklal Savaşı'nın başladığı günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin sesinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla kurulduğunu belirtti.

AA'nın dünyanın dört bir yanına yayılan haber ağı ve ilkeli, sorumlu haber anlayışıyla basın camiasının saygın kuruluşlarından olduğunu vurgulayan Aslan, "Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.