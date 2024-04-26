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Düzce Valisi ve Protokol Üyeleri Melen Çayı'nda Rafting Yaptı

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Düzce Valisi Selçuk Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Melen Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı. Vali Aslan, bölgenin turizm anlamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, Melen Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı.

Vali Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'ndaki tesiste bir araya geldi.

Burada açıklamada bulunan Vali Aslan, bölgenin turizm anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin rafting alanında, Türkiye'de marka değeri taşıdığını söyledi.

Vali Aslan ile kaymakamlar ve belediye başkanları, daha sonra Cumayeri Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile Kano-Rafting Federasyonu İl Temsilciliği ekipleri koordinesinde Melen Çayı'na indi.

Protokol üyeleri, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda bot üzerinde rafting yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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