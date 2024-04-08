Gaziantep FK Başkanı ve Teknik Direktör, Ligde Kalma İçin Çaba Sarf Ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Direktör Selçuk İnan, takımı ligde tutmak istediklerini ve bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gaziantep Fk Başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Selçuk İnan basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen programın ardından basın açıklaması yapan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktör Selçuk İnan, taraftarlara ve Gaziantep'teki iş insanlarına seslenerek son 7 maç için destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

" Gaziantep'i Süper Lig'de tutmaya devam edeceğimizin bilincindeyiz ve inanıyoruz"

Taraftarların ve tüm herkesin Gaziantep FK'ya destek olması gerektiğini belirten Memik Yılmaz yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzla birlikte son zamanlarda yaşadığımız olumsuz havanın ardından sizlerle bir araya gelerek kafanızdaki sorulara bir cevap vermek üzere toplanmak istedik. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 depreminin ardından çok zor günler yaşadık. Hiçbir zaman içimizdeki sorunları şehrin gündemi yapmayıp yönetici arkadaşlarımızla birlikte büyük fedakarlıklarda bulunduk. Transfere kapalı olan bir takıma harcadığımız mesai, harcadığımız paralar her şey ortada alacağımız birkaç galibiyetle Gaziantep ismini Süper Lig'de tutmaya devam edeceğimizin bilincindeyiz ve inanıyoruz. Ancak bu noktada şehrimizin de bizlere olan desteğinin durma noktasına gelmesi bu kadar kritik karşılaşmada bile tribünlerde bin-2 bin taraftara oynamamız şehrimize yakışmıyor. Bunu ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bu kulüp Memikspor, Ahmetspor değil Gaziantep Futbol Kulübü'dür. Zor geçen günlerimiz de biz destek olmaya çalışan maalesef kimseyi göremiyoruz. İşin açıkçası yalnızlığa itildiğimizi çaresiz bırakıldığımızı düşünmeye çalışıyoruz. Adil Konukoğlu başkan şehrin Süper Lig'e çıkarmak için 25 milyon dolar cebinden parasını harcadı ve bir defa bir penaltı yüzünden çıkamadı. Bunu hep beraber şehir olarak yaşadık. Bunun kıymetini bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu şehrin takımının ligde kalması için elimizden geleni yapmamız şart oldu. Açıkçası 7'den 70'e herkesin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Nasıl ki Gaziantep Kurtuluş Savaşı'nı Kuva-yi Milliye'den destek almadan gazilik unvanı aldıysa burada da bu meseleyi yapmak yine şehrin insanlarına düşüyor. Bu sezon taraftarlarımıza diğer kulüplerle kıyasladığımızda Süper Lig'in en ucuz kombine 150 TL'ye kombine satışa çıkardık bugün şehrimizde Antepli tabiriyle, iki şiş ekmek, ciğer kebabı 150 TL olmuş 150 TL ile 22-23 tane maç seyretme imkanı buluyorlar. Buradaki amacımız 12. oyuncunun desteğini tam alabilmekti başardığımıza inanıyorduk ama üzüldük. Federasyondan rica ederek maçları 21: 30'a aldırıp seyirci çekebilmek için ricada bulunduk. Rica minnet yine gelen bir şey değişmedi. Stada giriş sayısı 4 bin 980 tane bilet satılmış bugün 27 TL'ye biz bilet satarken işin olmayabilir ya gelmeyebilirsin ne olacak yani en azından bir bilet alıp bu takıma destek olmak dururken de köstek olmaya gerek yok" dedi.

"Gaziantep iş dünyası şehrin takımını kendi haline terk etmemeli"

Gaziantep'in ileri gelen iş insanlarına, esnafa ve taraftarlara seslenen Memik Yılmaz, takımı kendi haline terk etmemeleri yönünde çağrı yaptı. Yılmaz, "Bizlere destek olan sayılı iş adamımız var. Kulübün geçmişten günümüze tüm vergi borçlarına SSK borçlarına ödemeye çalışıyoruz. Sigorta borçlarını ödemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki dolar kuru döviz kuru her geçen gün artıyor. Yabancı oyuncularımızda Euro'yla, dolarla oynadıkları için akşam yattığımız zaman 30 milyonluk borcumuz bazen sabah kalktığımız da 31 milyon TL olabiliyor. Süper Lig ten yok denecek kadar az bir gelir, üzerine de hak etmediğimiz sözleri duymak inan arkadaşlar bizleri çok kırıyor. Benim arkadaşlarımın ne fedakarlıklar yaptığını biz çok iyi biliyoruz ama ısrarla bilmek istemeyenlere de burada sesleniyorum. Yaşadıklarımızın altından kalkacak olan varsa veya babayiğitler varsa gelsin buyursunlar biz de onlara yardımcı olalım. Bu hepimizin kulübü. Tüm bu şartlar altında mücadele ederken türüne gelen az sayıda taraftarımızın destek olmayı ufacık olumsuz bir durum olsun diye resmen tetikte bekliyor. Arkadaşlar bu takım böyle gitmez. Bu takım böyle başarılı olmaz. Elbette kötü oynadığımız zaman bizler de bunlar en az sizin kadar etkileniyor ve çok üzülüyoruz. Bu arkadaşlarımıza da daha çok üzüldüğümüz inancındayız ama maç bitmeden 15 dakikada başlayıp 90 dakikaya bu baskıyı hissettirmek ne yazık ki bizleri çıkmaza sürüklüyor. Eleştirin, protesto edin ama bunu bari maçın sonuna saklayın. Daha hiç değilse sahamızda futbolcusuna tepki veren taraftar değil rakibini panikleten takımının, motive coşturan tribün baskısını hissettiren bir taraftar görmek istiyoruz. Lütfen şu yedi maç için vazgeçelim. Bir çağrımızda memleketin ileri gelen sanayi ve iş dünyamıza olacak. Hepimiz biliyoruz ki, Gaziantep gastronomi şehri özellikle yiyecek içecek ve konaklama yönünde faaliyet gösteren esnafımız ticaret yapan işletmelerimize sesleniyoruz. Gaziantep futbol kulübü Süper Lig'de kalırsa şehrimize çevre iller üç büyüklerin taraftarları geliyor yemeklerini yiyor baklavacıdan çatılarını alıyorlar otellerde konaklıyorlar. Bu nimetten faydalanan işletmelerimizin de Gaziantep kulübümüze el uzatmasını bekliyoruz bu nedenle şehrin Süper Lig'deki tek takımını kendi haline terk etmeyip her şeye seyirci kalmayıp destek olunması gerekir diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maçın 10-15. dakikasında oyuncuları yuhalamak bize hiçbir şey kazandırmaz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ise takımı ligde tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve taraftarlardan da destek beklediklerini ifade etti. İnan, "Son maçı başkanın da dediği gibi bin kişiyle oynamak, açıkçası beni biraz üzdü. Çünkü gerçekten çok önemli bir potansiyelimiz var. Rakipler bunu hissettirmek yerine, henüz maçın 10.- 15. dakikasında oyuncuları yuhalamak bize hiçbir şey kazandırmaz. Benim sizden özellikle ricam, siz basın mensupları olarak siz eleştirebilirsiniz, Oyuncuları da eleştirebilirsiniz beni de eleştirebilirsiniz, bütün kariyerin boyunca bunu yaşadım. Ama şunu bilmelisiniz ki her zaman maça 1-0 önde başlayarak maçı kazanmayabilirsiniz. Bazen geriye düşeceksiniz. Eğer o geriye düştüğünüz maçta 10. dakikada oyuncularınızın hepsi yuhalanırsa İnanın bana kendi seyirciniz önünde yuhalanmak ve bu şekilde performans göstermek çok çok zor. Ben bunu bizzat yaşamış biri olarak sizden rica ediyorum, eğer bana biraz inanıyorsanız özellikle sizin de desteğinizle bu 7 haftalık süreçte oyunculara destek olursanız, taraftarı doğru anlamda yönlendirirseniz başarırız. Bizim taraftara ihtiyacımız var bu şehrin de Süper Lig'e ihtiyacı var. Benim sizden tek ricam budur" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP