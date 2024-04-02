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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum

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Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından, "Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. İnan, "Çok üzgünüm. Oyuna çok iyi başlamadık. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum. Aslında bu maça çok iyi hazırlandık. Alanyaspor'u iyi analiz ettik ama oyuna bu kadar konsantrasyon eksiğiyle başlayacağımızı tahmin etmiyordum. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Futbolda bunlar var. Çok baskı ve hırs bazen daha kötü etkiler. Buraya gelmeden önce zor bir yere geldiğimin farkındaydım. Altından kalkacağımıza inanıyorum. Bugün bir maç kaybettik. Buraya gelmeden önce takımın defansif olarak daha güçlü olduğunu düşünüyordum ama bugün bu konuda daha zayıf olmamız beni üzdü. Hücum anlamda daha fazla çaba gösteriyoruz ama bugün defansif anlamda kötüydük. Alanyaspor bizim rakibimiz değil. Güçlü bir takım. Bugün oyundan çok memnun değildim ama takımın gol arama reaksiyonu iyiydi. Psikolojik olarak baskı altında olan ve kolay etkilenen bir takımız. Taraftarların da yanımızda olması lazım. Maç 1-0 iken tepki göstermek iyi bir şey değil. Onlardan ricam maç sonuna kadar takımı desteklemek. Kafamda farklı oyun sistemi oynamak var tabii ki ama her şeyi hızlı bir şekilde değiştirmek kolay değil. Bu zamanla olacak bir durum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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