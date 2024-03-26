Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenman maçıyla hazırlıklarını sürdürecek.