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Düzce Valisi Selçuk Aslan, arama kurtarma dernekleriyle bir araya geldi

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DÜZCE(İHA) –Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilde kurulu bulunan ve aktif olarak afetlerde görev yapan arama kurtarma dernekleriyle bir araya geldi. Vali Aslan, arama kurtarma gönüllülerinin sayısını arttıracaklarını söyledi.

Vali Selçuk Aslan, AFAD İl Müdürlüğü tarafından arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren STK'lar ve kamu kurumları uhdesindeki topluluklar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada arama kurtarma topluluklarının kapasiteleri, eğitim nitelikleri ve donanım kapasitelerinin arttırılacağını söyledi.

Aslan, afetsiz günler dilerek "Burada bulunan arkadaşlarımızın tamamı farklı zamanlarda çok farklı afetler olsun, insani yardım çalışmaları olsun özveriyle çalışan hedeflerine odaklanmış çok sınırlı imkanlarla güzellikler yapan gönüllü arkadaşlarımız. Afete müdahale kapasitemiz Türkiye olarak 40 bin arama kurtarma personelinden oluşmakta. Bu alanda ki hedefimiz se 100 bin. Bakanlığımız bu hedefinden hareketle bizde Düzce Valiliği olarak ilde bulunan arama kurtarma faaliyeti içerisindeki sivil toplum kuruluşlarıyla kamu kurum uhdesindeki arama kurtarma topluluklarının kapasiteleri, eğitim nitelikleri ve donanım kapasitelerinin geliştirilmesi notasında bir proje başattık" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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