Vali ve Rektör Çocuklar İçin Kek Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile birlikte mutfağa girdi sevgi evlerinde kalan çocuklar için kek yaptılar.

Vali Aslan, Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi hocaları ve Aşçılık Programı öğrencileriyle birlikte mutfağa girdiler. Mutfakta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle sevgi kekleri yaparak onları süslediler. Ardından ise iletişim birleştirir, sofra bereketi artırır diyerek anlamlı bir etkinlikle Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Kutladılar hem de yapılan kekleri birlikte yediler.

Program çocuklarımızın yüz boyaması etkinliği ile son buldu. - DÜZCE