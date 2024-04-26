Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bugün Trabzon'a gidecek Güneydoğu temsilcisi, yarın da hazırlıklarını sürdürecek.