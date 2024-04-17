Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Belediye Başkanı Selçuk Kurt'u ziyaret etti

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız, Belediye Başkanı seçilen Selçuk Kurt'a ziyarette bulundu.

Yıldız, yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kurt'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Başkan Kurt'un esnaflıktan geldiği için sıkıntıları bildiğini ifade eden Yıldız, "Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelip yapacağımız ortak projelerimizi değerlendireceğiz." dedi.

İlçe ve beldelerde esnaflık yapmanın zor olduğuna değinen Başkan Kurt da "Esnaf, vatandaşların parası olsun olmasın, ihtiyaçlarını gören kişilerdir. Esnaf arkadaşlarımız ilçemizin lokomotifidir. Bizler de belediye olarak esnaf arkadaşlarımıza imkanlarımız dahilinde her zaman yardımcı olacağız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.