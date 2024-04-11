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Düzce Valisi Selçuk Aslan Huzurevindeki Büyükleri Ziyaret Etti

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Neriman Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevinde kalan büyükleri ziyaret ederek ellerini öptü bayramlarını kutladı.

Düzce'de Ramazan Bayramı coşkusu sürüyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ve kurum amirleriyle birlikte huzurevinde kalan büyükleri ziyaret etti. Selçuk Aslan, büyüklerin hatırlarını sorarak, duaları alırken, sağlık ve mutluluk dolu günler dileyip Ramazan Bayramlarını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selçuk Düzce Yerel Yaşam Güncel Haberler

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