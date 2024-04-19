Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.