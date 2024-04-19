Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan Gaziantep Kasımpaşa Trendyol Selçuk Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title