Düzce'de Çocuklar Tarafından Atıklardan Oyuncak Müzesi Kurulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltukları devralan çocuklar il koordinasyon toplantısında gerçekleştirdi. Çocukların yönetimindeki toplantıda sıfır atık projesi çerçevesinde atıklardan oyuncak müzesi kurulması kararı alındı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuklar çocuklara temsili olarak devredildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'da koltuğunu Elif Su Tanay'a devretti. Elif Su Tanay, temsili olarak devraldığı koltukta yine çocuklardan oluşan il koordinasyon toplantı gerçekleştirdi. Çocuklar toplantıda 'Atıklardan Oyuncak Müzesi' kurulması kararı çıktı.

Vali Selçuk Aslan'da atıklardan oyuncak müzesi kurulması kararı ile ilgili olarak ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde bizler de pek yakında bu kararı hayata geçirme sözümüzü veriyor, takipçisi olacağımızı heyecanla paylaşıyoruz" dedi. - DÜZCE