Düzce'de Kıbrıs Gazisi Sabri Keman Son Yolculuğuna Uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaşama veda eden Kıbrıs Gazisi Sabri Keman düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Düzceli Kıbrıs Gazisi Sabri Keman kronik rahatsızlıkları sonucunda vefat etti. Gazi Keman için Ağa Mahallesi Yeşil Cami'sindeki cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan, askeri erkan, Keman ailesi ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Sabri Keman düzce Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Selçuk Aslan, "Kronik rahatsızlıkları sonucunda vefat eden Kıbrıs Gazimiz Sabri Keman'ın cenaze namazına ve defin törenine katılarak, gazimize karşı son vazifemizi yerine getirdik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sağlık ve sabır dolu taziyelerimi sunuyorum" dedi. - DÜZCE