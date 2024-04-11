Kuşadası'na yerli turist akını

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kente tatilin başladığı Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'na, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı. Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi. - AYDIN