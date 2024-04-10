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Düzce'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Düzce Valiliği'nin organize ettiği programa katılan çok sayıda vatandaş bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Düzce'de Ramazan Bayramının birinci gününde Düzce Valiliği'nce bayramlaşma programı organize edildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokolü ile vatandaşlar katılım sağladı. Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Vali Aslan, "Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Sizler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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