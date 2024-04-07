Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u uzatmalarda mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26 . haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Türk Telekom'u uzatmalarda 96-94 mağlup etti
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, İsmail Binbir
Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Yunus Sonsırma 16, Zoriks 5, Aldridge 3, Simmons 19, Emre Tanışan 3, Starks 12, Mahir Ağva 17, Yavuz Gültekin
Başantrenör: Burak Gönen
Türk Telekom: Palmer 19, İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 21, Jones 13, Enoch 21, Boran Güler 6, Mehmet Yağmur, Brown, Okben Ulubay 2, Troy Selim Şav 2
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. periyot: 25-20 (Aliağa Petkimspor Lehine)
Devre: 47-44 Aliağa Petkimspor Lehine)
3. periyot: 63-65 (Türk Telekom Lehine)
Normal süre: 83-83
5 faulle çıkanlar: Aldridge (39.13) (Aliağa Petkimspor), Enoch (39.35) (Türk Telekom) - İZMİR