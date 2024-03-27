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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ni Ziyaret Etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ni (DAKE) ziyaret ederek, dernek merkezinde incelemelerde bulundu.

Düzce'de 1999 depremlerinin ardından arama kurtarma alanında yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Gönüllülük esasına göre Düzce'de arama kurtarma üzerine kurulan DAKE'de ülkede meydana gelen çeşitli afetlerde en ön saflarda yer alırken, 6 Şubat depremlerinde de bölgede görev aldı.

Vali Selçuk Aslan, yeni merkezine geçen Düzce Arama Kurtarma Merkezi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Gözütok'dan bilgiler alan Vali Aslan, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllülerimizin rolü daha da önem kazandı. Eğitim ve gönüllülük alanlarını bir araya getiren sivil toplum kuruluşlarının afetlere hazırlık süreçlerinde önemli rol oynuyor. İlimizde bu kapasiteyi ve niteliği artırmak için faaliyetlerine başladığımız Düzce'de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi projesinin amaç, hedef ve paydaşları hakkında çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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